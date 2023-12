Guirassy obiettivo rossonero ma c'è la (solita) concorrenza della Premier

vedi letture

Serhou Guirassy è uno degli obiettivi per l'attacco del Milan, in particolare in vista del mercato di riparazione. In questo momento il 27enne centravanti dello Stoccarda, sembra essere il più quotato come profilo per il vice-Giroud anche se ci sarà da valutare Jovic in questo ultimo mese. La clausola di poco meno di 20 milioni potrebbe aiutare.

Il centravanti però fa gola a molti, non solo per il prezzo ma anche per l'impressionante ruolino di marcia in Bundesliga: 16 gol in 11 partite. Secondo quanto riporta la Bild questa mattina ci sarebbe la concorrenza della Premier League. In particolare, tra i club interessati alla punta guineana, ci sarebbe il West Ham.