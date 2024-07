Hermoso sondato dal Milan nei discorsi con l'intermediario Bozzo

Nelle ultime ore un nuovo nome per la difesa è stato avanzato in ottica Milan. Si tratta di Mario Hermoso, difensore classe 1995 a cui è scaduto il contratto con l'Atletico Madrid a fine giugno e che ora è svincolato. Lo spagnolo saluta i Colchoneros dopo cinque stagioni e ora è in cerca una nuova squadra. Il calciatore fa gola a diversi club italiani e adesso anche il Milan sembra essersi iscritto alla corsa anche se solamente come pista alternativa a quella che porta a Strahinja Pavlovic.

Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, Hermoso è entrato nelle grazie di Ibrahimovic e Furlani dopo che è stato proposto loro dall'agente Fifa e intermediario Beppe Bozzo che nei giorni scorsi ha fatto da mediatore per la trattativa che ha portato Morata in rossonero, guarda caso un altro ex Atletico Madrid. Gli altri club italiani sul giocatore sono Napoli e Inter: specialmente la squadra campana, allenata da Antonio Conte, pare essere in pole position sul giocatore.