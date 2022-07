HLN - Bruges in attesa dell'offerta del Milan in settimana

Fonte: www.hln.be

Secondo quanto riferito da Het Laatste Nieuws (HNL), la trattativa fra Club Brugge e Milan per Charles De Ketelaere potrebbe sbloccarsi questa settimana. L'accordo tra le parti non è stato ancora trovato, visto che i belga attendono un'offerta superiore ai trenta milioni di euro per il cartellino del classe 2001. Il Club Brugge, però, sembra propenso a collaborare con i rossoneri per raggiungere l'intesa e realizzare il sogno di De Ketelaere.