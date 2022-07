Hoefkens (all. Brugge): "Preferirei che De Ketelaere restasse…"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Brugge, Carl Hoefkens, ha parlato così a Nieuwsblad.be della situazione relativa a Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno del Milan in questa sessione di mercato, e di Noa Lang (accostato di recente ai rossoneri, ndr): "Charles? Glielo dico anche io: 'preferirei che tu restassi...'. Cerco di parlare con loro in modo disinvolto, voglio sapere cosa sta succedendo nelle loro teste. Ma a mio avviso sono in una posizione di lusso. Sono entrambi incredibilmente amati e molto apprezzati qui. Come club lavoreremo a un trasferimento al momento giusto, ma fino ad allora devono solo prepararsi al meglio. Per noi o per la loro nuova squadra".