Hojbjerg vuole lasciare il Tottenham e giocare la Champions

Negli ultimi giorni il Milan è stato accostato al centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjerg. Il mediano che gioca nel Tottenham ed è titolare fisso anche della Danimarca nel corso di questi Europei che sono in corso in Germania, è stato inserito nella lista dei candidati per il rinforzo che il Diavolo ha intenzione di operare in mezzo al campo: serve un calciatore dalle caratteristiche difensive che possa aiutare la squadra a ritrovare l'equilibrio perduto nel corso dell'ultima stagione.

Hojbjerg, 29 anni tra poco più di un mese, potrebbe ricalcare un identikit preciso: incontrista e diga in mezzo al campo, con ottima esperienza maturata in campo internazionale. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il centrocampista danese sarebbe intenzionato a lasciare il Tottenham, nonostante abbia ancora un anno di contratto con gli Spurs. La motivazione principale, oltre al voler cimentarsi in una nuova esperienza, riguarda soprattutto la volontà di voler giocare la Champions League, competizione che gli inglesi hanno saltato quest'anno e salteranno anche il prossimo.