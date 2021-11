Hugo Cuenca verso il Milan: possibile rinforzo per la Primavera già a gennaio

Il Milan sta seguendo con grande interesse il giovanissimo Hugo Cuenca, trequartista paraguaiano classe 2005 in forza al Deportivo Capiatà. Secondo le indiscrezioni, il ragazzo potrebbe essere un rinforzo per la Primavera rossonera già a gennaio. L’affare sarebbe quindi in via di definizione, con un’operazione assolutamente low cost: appena 500mila euro per un gioiellino che potrebbe diventare un top.