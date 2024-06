Ibra tranquillizza i tifosi: "Maignan, Theo e Leao restano"

Zlatan Ibrahimovic ha lanciato ieri un messaggio molto importante per tranquillizzare i tifosi: il Milan non ha nessuna intenzione di vendere i suoi tre top player, vale a dire Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Queste le parole di ieri dello svedese riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport: "Maignan, Theo e Leao restano. Rinnovi? Nelle situazioni di Mike e Theo, tutto è possibile. Se uno mi viene a dire 'non voglio star' è un problema. Loro due però sono molto contenti, devono continuare".

Ovviamente, se a Casa Milan dovessero arrivare offerte irrinunciabili da 100 milioni di euro, sarebbe impossibile resistere, ma il messaggio lanciato da Ibrahimovic durante la conferenza stampa di ieri a Milanello è importante, forte e conforta sicuramente il popolo rossonero.