Ibrahimovic chiede un milione al mese per tornare in A: il Milan accelera

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Zlatan Ibrahimovic è pronto per tornare in Serie A ma chiede un milione al mese per firmare il contratto fino alla prossima estate. In corsa ci sono Napoli, Roma, Bologna e soprattutto il Milan, che starebbe accelerando proprio per ottenere il sì dello svedese. La sensazione è che si possa chiudere a 4 milioni anziché a 6 per la firma del giocatore svincolato negli scorsi giorni dai Los Angeles Galaxy.