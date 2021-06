Il Betis Siviglia non ha ancora abbandonato la pista Castillejo, giocatore che non sembra rientrare nei piani del Milan. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il club spagnolo, prima di affondare il colpo per l'esterno rossonero, attende che l'Arsenal ufficializzi la sua offerta per Fekir.