Il Bologna vuole riscattare Pobega, ma non alla cifra pattuita con il Milan in estate

Il Bologna a fine stagione valuterà il riscatto di Tommaso Pobega. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo la quale i rossoblù avrebbero intenzione di confermare in rosa il centrocampista di 25 anni, ma non a 12 milioni di euro. La cifra pattuita in estate col Milan, al momento dell'accordo per il prestito annuale con diritto di riscatto, viene infatti considerata eccessiva da Giovanni Sartori, che è comunque pronto però a sedersi al tavolo delle trattative per abbassare il costo del cartellino del giocatore.

La stima di Italiano

Mister Italiano è da sempre un grande fan di Pobega. Lo stimava da avversario e lo stima, oggi, come suo allenatore. E Pobega, dal canto suo, la sua occasione l'ha colta al volo. A Bergamo contro l'Atalanta è stato uno dei giocatori rossoblù più positivi, uno dei più convincenti, e questo non era per niente scontato visto che nell'ultimo mese aveva giocato solo qualche spezzone di partita.

Esame Inter

A Bologna - conclude il quotidiano - l'ex Torino può fare un nuovo salto di qualità che in futuro potrebbe riportarlo in Nazionale, già a partire dal big match contro l'Inter, nel quale Pobega sarà chiamato a rendere la mediana del club felsineo un luogo sicuro ed efficiente.