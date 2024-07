Il Cagliari si avvicina a Silvestri. L'indizio che porta Scuffet in direzione Milan

Prende sempre più corpo l'ipotesi di un addio di Simone Scuffet al Cagliari. Il portiere è, infatti, finito nel mirino del Milan dopo l'infortunio occorso a Marco Sportiello che terrà fuori l'ex Atalanta per quasi due mesi.

Una pista che, secondo quanto riportato dall'emittente sarda Videolina prenderà ulteriore corpo nelle prossime ore. Con Scuffet che potrebbe non prendere parte all'amichevole di questo pomeriggio alle ore 19 contro il Catanzaro. Sempre dall'emittente si apprende che il sostituto di Scuffet per la rosa di Davide Nicola dovrebbe essere Marco Silvestri, elemento in uscita dall'Udinese, nelle scorse ore accostato al Monza prima che i brianzoli chiudessero per Keylor Navas.

Scuffet (28) potrebbe, dunque, chiudere la sua avventura in rossoblù con 31 presenze. In precedenza per lui esperienze con Cluj, APOEL Nicosia, Udinese, Spezia, Kasimpasa e Como.