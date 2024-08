Il Como ha chiesto al Milan il prestito con diritto di riscatto per Filippo Terracciano

Il Milan ha fatto il suo dovere nel mercato in entrata, mettendo a segno ben 4 colpi: Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana. Ora, come detto anche da Paulo Fonseca, sarebbe importante piazzare qualche cessione. Come riportato da Fabrizio Romano, una di queste potrebbe essere quella di Filippo Terracciano.

Il laterale rossonero è stato chiesto in prestito con diritto di riscatto dal Como di Cesc Fabregas. I neopromossi in A avrebbero l'intenzione di pagare l'intero stipendio di Terracciano. Per le liste, la cessione di Terracciano non conterebbe nulla, a meno che non arrivi un altro giocatore italiano per sostituirlo.