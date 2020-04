Il CorSport sul Milan: "Ibra prolunga a una condizione"

"Ibra prolunga a una condizione" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, a pagina 23. L'attaccante svedese si sta allenando in Svezia e sta meditando sul proprio futuro. Zlatan sa che sta vivendo gli ultimi mesi da giocatore prima di appendere gli scarpini al chiodo, e per rimanere al Milan vorrebbe una squadra competitiva per chiudere nel migliore dei modi, ovvero con il piazzamento in Champions.