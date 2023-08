Il CorSport sul Milan: "Per la difesa si valuta anche Maxime Estève"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sul mercato del Milan. In giornata i rossoneri accoglieranno il centrocampista Yunus Musah, profilo per cui i rossoneri verseranno 20 milioni di euro nelle casse del Valencia. Ultimato il centrocampo, il Diavolo si concentrerà anche sui rinforzi in difesa. Il Milan potrebbe tornare su Maxime Estève, difensore di proprietà del Montpellier già sul taccuino del direttore sportivo D'Ottavio. Il difensore classe 2002, tuttavia, non è mai sparito dai radar del Milan.

La valutazione del difensore in scadenza nel 2025 è di circa 6-7 milioni di euro. Il Milan tiene vivi i contatti con il Montpellier, considerando anche altri profili per il pacchetto arretrato. In difesa potrebbe dire addio Ballo-Touré, già da settimane in trattativa con il Bologna. Da registrare anche un'offerta molto importante del Fenerbahce per Rade Krunic, di cui il Milan non si vorrebbe privare. Il bosniaco però ha già dato il proprio assenso per il trasferimento in Turchia.