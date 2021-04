Il futuro di Dalot resta un rebus. Il Milan difficilmente lo riscatterà, il Napoli lo monitora

Per molte squadre non è ancora il tempo di pensare alla prossima stagione, ma il mercato non si ferma mai ed è per questo il Napoli - in campo stasera contro il Torino nel posticipo di Serie A - sta monitorando Diogo Dalot, un calciatore che mette d'accordo la dirigenza partenopea. Il futuro del calciatore portoghese, di proprietà del Manchester United ma in prestito al Milan senza diritto di riscatto, è ancora in sospeso. I rossoneri - riporta Radio Kiss Kiss Napoli - difficilmente lo riscatteranno e il club azzurro rappresenta un'opzione.