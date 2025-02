Il Galatasary annuncia: "Iniziati i colloqui ufficiali con Morata e con il Milan"

Dopo aver trovato l'accordo con il Feyenoord per Santiago Gimenez, il Milan ha dato il via libera per il trasferimento in Alvaro Morata al Galatasaray. Il club turco, questa mattina, ha comunicato sui propri social che ha iniziato i colloqui ufficiali con l'attaccante spagnolo: "Sono iniziati i colloqui ufficiali con il giocatore e la sua società AC Milan in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín“.