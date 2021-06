Il Genoa vuole Conti: è la prima scelta per le corsie laterali

Il Genoa ha manifestato un forte interesse per Andrea Conti. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che spiega che il terzino è la prima scelta del club rossoblù per le corsie laterali. Rientrato al Milan dopo il prestito al Parma, l'ex atalantino non rientra nei piani di Pioli: se arrivasse un'offerta concreta, i rossoneri la prenderebbero ovviamente in considerazione.