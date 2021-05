Il Giornale - Ecco la proposta indecente di Raiola per il rinnovo di Gigio. Il Milan: "Non spendiamo 40 mln per l’affitto di Donnarumma!"

L'edizione odierna de Il Giornale riporta questa mattina l'offerta indecente che Mino Raiola ha fatto due settimane fa prima di Juventus-Milan per il rinnovo di Gigio Donnarumma: 10 milioni di euro netti (al lordo 20 milioni) per due anni, senza clausola rescissoria, così da poterlo piazzare poi al miglior offerente non appena finita la crisi per l'emergenza Covid (va aggiunta poi anche la famosa commissione da 20 mililni). La risposta del club di via Aldo Rossi all'agente di Donnarumma è stata molto chiara: "Ci dispiace ma non spendiamo 40 milioni per l’affitto di Donnarumma!".