Il Giornale - Futuro Chiesa: per ora il Milan non è andato oltre a un sondaggio

vedi letture

Alla Juventus tiene sempre banco la questione che riguarda il futuro di Federico Chiesa che non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore Thiago Motta e per questo è stato messo sul mercato. La Roma sembra essere la pista più calda, mentre il Milan non è andato oltre a un sondaggio al momento. Lo riferisce stamattina Il Giornale.

I rossoneri sono invece più vicini a chiudere finalmente per Youssouf Fofana: il club di via Aldo Rossi ha alzato la sua offerta al Monaco, mettendo sul piatto 20 milioni di euro più due di bonus. A Casa Milan sperano che questa proposta possa abbattere il muro della società monegasca.