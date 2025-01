Il Giornale - Mercato Milan: i rossoneri aspettano una risposta da Rashford

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Giornale, in casa rossonera sono giorni di attesa: il Milan sta infatti aspettando una risposta da Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Gli agenti dell'inglese, intanto, stanno incontrando anche altri club oltre a quello di via Aldo Rossi. Nella giornata di ieri, per esempio, hanno visto il Barcellona che si è iscritto anche lui alla corso al giocatore dei Red Devils nonostante i noti problemi finanziari della società catalana.

In merito al mercato di gennaio del Milan, Sergio Conceiçao ha spiegato ieri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari: "Devo dire una cosa, la verità: la dirigenza ha provato a parlarmi di questo tema ma il momento era sbagliato perché avevamo partite importanti. Adesso non è il timing giusto, so che è importante e dobbiamo parlarne. Ma in questo momento la cosa più importante per me è la partita col Cagliari, il giorno dopo forse avremo tempo di parlare anche di questa cosa, che sicuramente è importante. Rsshford? Ci provate in tutti i modi (ride, ndr). In Portogallo è anche peggio. Qua si parla di calcio, poi ogni tanto qualcuno ci prova... Rashford è un bel giocatore come tanti altri, vediamo quello che succede".