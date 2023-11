Il Giornale - Mercato Milan: se Jovic continua a stentare, a gennaio si cercherà un'occasione low-cost per sei mesi come vice-Giroud

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna de Il Giornale riferisce che se Luka Jovic dovesse continuare a stentare, a gennaio i rossoneri cercheranno un'occasione low-cost per sei mesi come vice-Giroud. Jonathan David del Lille resta il preferito per l'attacco, ma difficilmente si muoverà durante il mercato invernale.