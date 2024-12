Il Giornale - Milan, Calabria ai saluti: il club non disdegnerebbe una cessione già a gennaio

L'avventura di Davide Calabria al Milan, iniziata nel settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra, è ormai ai titoli di coda. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2025 e al momento non sembrano esserci chance di rinnovarlo. Come spiega stamattina Il Giornale, resta solo da capire quando effettivamente ci sarà il divorzio: il capitano e terzino milanista vorrebbe salutare a fine stagione, mentre il club non disdegnerebbe una cessione già a gennaio così da ottenere un piccolo tesoretto da investire subito nella campagna acquisti invernale. Calabria piace a Como, Galatasaray e ad alcuni club arabi.

Quella in corso non è una stagione semplice per il capitano rossonero che è stato superato nelle gerarchie da Emerson Royal, ormai titolare indiscusso a destra. In 11 apparizioni in campionato, il terzino italiano è stato titolare appena due volte (nelle prime due partite di Serie A contro Torino e Parma nel mese di agosto).