Il giovane Cissè piace al Milan. I suoi numeri con la Primavera dell'Hellas

vedi letture

Il Milan questa mattina è stato segnalato come in corsa per il possibile acquisto del baby talento classe 2006 Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo dell'Hellas Verona che è nato e cresciuto nella zona di Treviso da genitori di origine guineana. I rossoneri sono interessati al profilo del giocatore, secondo quanto riporta il collega Matteo Moretto, ma devono fare attenzione anche alla concorrenza della sempre pericolosa Atalanta, altra squadra che può contare sulla formazione under 23 in Serie C (CLICCA QUI).

Alphadjo Cissè è arrivato all'Hellas Verona nel 2020 dal Giorgione: prima ancora era cresciuto nella Polisportiva Indomita 21. Ha iniziato a giocare nella primavera gialloblù dal 2021/2022 e a oggi ha collezionato la bellezza di 57 presenze e 21 gol. A questi si aggiungono anche 3 assist. Recentemente ha avuto modo di esordire sia in Coppa Italia che in Serie A con la prima squadra. A soli 17 anni ha già 4 presenze con la nazionale U19 di Corradi.