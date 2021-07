Il Mattino - Napoli, possibile il ritorno di Bakayoko in prestito

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista ma non c'è possibilità ad oggi di fare investimenti. Il Chelsea, intanto, come riporta Il Mattino, avrebbe offerto di nuovo in prestito, stavolta gratuito, Tiemoue Bakayoko, col Napoli che dovrebbe solo accollarsi l'ingaggio. Situazione, questa, da monitorare, dato che altri giocatori nello stesso ruolo non sono ancora arrivati ed il francese è nel mirino del Milan.