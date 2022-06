Il Messaggero: "Milan, sondaggio per Dybala ma l'Inter è tranquilla"

MilanNews.it

Il Messaggero in edicola questa mattina titola così: "Milan, sondaggio per Dybala ma l'Inter è tranquilla". Il club rossonero avrebbe fatto un sondaggio con l'entourage dell'attaccante argentino su cui continua ad esserci l'Inter, anche se i nerazzurri hanno per ora congelato questo affare perchè prima devono fare delle cessioni nel reparto offensivo. La società interista non sembra comunque essere preoccupata dalle manovre del Milan.