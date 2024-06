Il Milan e il problema dei riscatti. CorSport: "Tra Saele e CDK sono in ballo ben 35 milioni"

"Tra Saele e CDK sono in ballo ben 35 milioni": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che i riscatti dei due giocatori belgi sembravano certi e invece ora sono in dubbio. Due affari dalla portata complessiva di quasi 35 milioni di euro. Questa settimana sarà decisiva perchè entro il 14 giugno i club che hanno le opzioni a favore per poter riscattare giocatori dovranno esercitarle.

L'Atalanta aveva annunciato di voler riscattare Charles De Ketelaere, ma ora avrebbe chiesto uno sconto al Milan sui 23 milioni di euro più due di bonus pattuiti la scorsa estate. Al momento il Diavolo non sembra essere favorevole a concedere questo sconto. Non dovrebbe essere invece a Bologna il futuro di Alexis Saelemakers perchè la società rossoblu sembra abbia deciso di non riscattarlo (avrebbe dovuto pagare 9,5 milioni).