Il Milan e la cessione di Paquetà: bisogna evitare una minusvalenza

L’asse tra il Milan e il Lione sembra essere parecchio caldo. Come riporta Tuttosport, Juninho Pernambucano, direttore sportivo del club francese, è fortemente interessato a Lucas Paquetà. Ci sono già stati dei contatti con l’agente del giocatore, ma i rossoneri non hanno ancora ricevuto un’offerta ufficiale. La società milanista, ovviamente, è disponibile a trattare. Per evitare una minusvalenza, il Milan ha la necessità di vendere Paquetà per una cifra non inferiore ai 23 milioni. Investimento che il Lione potrebbe sostenere nel momento in cui cederà Memphis Depay o Jeff Reine-Adélaïde.