Il Milan e tre club esteri interessati al terzino Luca Pellegrini

Il futuro di Luca Pellegrini, nonostante un'ultima annata in seconda linea in fatto di presenze e protagonismo, potrebbe essere ancora alla Lazio. Il quotidiano La Repubblica nella sua edizione di ieri parla anche dell'esterno biancoceleste, spiegando come a Formello siamo già arrivati diversi interessamenti per il suo cartellino.

Nello specifico, si legge, avrebbero sondato la pista West Ham, Aston Villa, Betis Siviglia e pure il Milan, da tempo alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Al momento però la Lazio ha rispedito al mittente ogni richiesta per lui, rimandando così eventuali discorsi di cessione alle prossime settimane.

L'idea del nuovo tecnico Marco Baroni, infatti, è quella di puntare su di lui per la prossima stagione. Il tutto nonostante la trattativa aperta con l'Hellas per Juan Cabal, giocatore espressamente richiesto dal nuovo allenatore biancoceleste