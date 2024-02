Il Milan guarda all'estate: nel mirino per la difesa c'è Lacroix. I dettagli

Il Milan, alla fine, non ha comprato nessun difensore a gennaio, riducendosi a richiamare Matteo Gabbia dal prestito e confidando nel ritorno dei tre titolari nelle settimane successive. Ma l'estate prossima, quando si aprirà nuovamente il calciomercato, la dirigenza rossonera non potrà esimersi dal cercare anche un difensore, a maggior ragione se Kjaer dovesse salutare e con altri giocatori dal futuro in bilico. In questo senso la Gazzetta dello Sport fa il nome di Maxence Lacroix.

Lacroix è il centrale del Wolfsburg dal 2020, anno in cui approdò dal Sochaux. Classe 2000, il francese in Germania ha messo insieme 117 presenze, di cui ben 6 in Champions, condite anche da 4 gol. I rossoneri avevano già sondato il terreno a gennaio ma è in estate che potrebbero pensare all'assalto decisivo: del resto Lacroix ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe dunque avere un prezzo di cartellino molto abbordabile, anche rispetto ad altri profili in lista.