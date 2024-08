Il Milan insiste per Koné, ma per il momento non ha ancora fatto un'offerta ufficiale al 'Gladbach

vedi letture

Dopo Silvano Vos nei prossimi giorni potrebbe essere il turno di Manu Koné. Il Milan continua ad insistere per il centrocampista francese, che nell'immaginario della dirigenza rossonera dovrebbe andare a sostituire in rosa (e nelle liste) Ismael Bennacer.

In attesa di capire cosa ne sarà dell'algerino, che continua a piacere in Saudi Pro League, dalla Germania arrivano novità importanti in merito a quest'operazione. Stando ai colleghi di Sky Sport DE, infatti, nonostante l'interesse sia concreto, il Milan al momento non avrebbe ancora presentato alcuna offerta ufficiale scritta al Borussia Moncengladbach.

In questi ultimi due giorni di calciomercato, se non addirittura già nelle prossime ore, la situazione potrebbe e cambierà, con il club tedesco che per il cartellino di Manu Koné chiede 20 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus.