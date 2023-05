Il Milan monitora El Sharaawy per il ruolo di vice Leao

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile e clamoroso ritorno di Stephan El Sharaawy al Milan, oggi alimentate da Tuttosport. Il Faraone va in scadenza di contratto tra un mese con la Roma che ancora non ha fatto arrivare nessuna offerta: al classe '92 piacerebbe rimanere in giallorosso ma non disdegnerebbe anche un ritorno a San Siro, sponda rossonera, dove potrebbe esssere l'ideale per il ruolo di vice Leao. Il Milan monitora la situazione, pronto a colpire in caso di mancato accordo con la Roma.