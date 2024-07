Il Milan non molla Emerson Royal: in settimana nuovo appuntamento con gli Spurs

vedi letture

Insieme all'attaccante ed al centrocampista il Milan continua la sua ricerca di un esterno difensivo. Nel corso delle scorse settimane tanti nomi sarebbero stati accostati alla formazione rossonera, come ad esempio Tiago Santos del Lille e Matty Cash dell'Aston Villa, ma il preferito di Paulo Fonseca sembrerebbe essere Emerson Royal del Tottenham.

Il terzino brasiliano, reduce da una stagione deludente, viene valutato dagli Spurs 20 milioni di euro, cifra che dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero ritenuto esagerata per un calciatore che nel corso della sua carriera ha sempre peccato per continuità. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio è previsto un nuovo appuntamento fra il Tottenham ed il Milan, che spera di capire fino a quanto si potrà spingere con l'offerta, che potrebbe non superare però i 15 milioni di euro.

In tutto questo il Diavolo potrebbe fare leva sulla volontà del calciatore, che in una recente intervista si è detto entusiasta dell'interesse di una squadra tanto importante come quella rossonera. Staremo a vedere.