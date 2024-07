Il Milan non molla la presa su Rabiot, che nel frattempo spera nell'asta

vedi letture

A poco meno di una settimana dall'eliminazione della Francia da Euro2024, il futuro di Adrien Rabiot è ancora un rebus irrisolto. Accantonata la possibilità di rimanere alla Juventus, che ha mollato la presa lo scorso 8 giugno con l'ultima offerta di rinnovo, il centrocampista francese si sarebbe iniziato a guardare intorno per valutare le soluzioni migliori per il proseguo della sua carriera, soprattutto a livello economico.

Fra queste a sorpresa potrebbe rientrare il Milan, che come riportato da Il Corriere dello Sport ed anticipato tempo fa su questi lidi, avrebbe compiuto un sondaggio con mamma Veronique per dare esperienza e qualità al centrocampo di Paulo Fonseca. Il Diavolo non sarebbe però l'unica squadra ad aver fatto questo ragionamento, visto che in corsa ci sarebbe anche il Real Madrid, alcune squadre inglesi ed il Galatasaray.

Tutte le pretendenti si sono sentite rispondere allo stesso modo: che la base d'asta è 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Qualcuno difronte a richieste del genere si è spaventato, altri hanno approfondito, ma il valore assoluto del calciatore porta a compiere delle riflessioni, con la Juventus che nel frattempo continua ad osservare da spettatrice la situazione, perché le vie del calciomercato sono infinite, e non è da escludere che ad agosto quelle di Rabiot e la Vecchia Signora si possano incrociare di nuovo.