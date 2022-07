Il Milan non rinuncia a Sanches: tutto nella mani del portoghese e di Mendes

MilanNews.it

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan non ha intenzione di rinunciare a Renato Sanches. Il portoghese è stato seguito dai rossoneri per diversi mesi e nel mese di aprile era stato trovato anche un accordo di massima con il suo entourage. Poi il cambio di proprietà e il misterioso inserimento del Psg hanno cambiato le carte in tavola. Nonostante le indiscrezioni i parigini non hanno mai fatto arrivare un'offerta al Lille, come confermato dal presidente Letang. Dunque il Milan rimane alla finestra e aspetta la risposta del giocatore e del suo procuratore Mendes: sta a loro.