Il Milan pensa al classe 2007 del Lille Bouaddi per il post Reijnders

Ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan si sarebbe subito messo alla ricerca di un calciatore che potesse prendere il posto in rosa dell'olandese, premiato nella passata stagione come il miglior centrocampista della Serie A. Riuscire in quest'obiettivo non sarà assolutamente semplice, ma la dirigenza rossonera avrebbe le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, nel mirino di Igli Tare e Massimiliano Allegri ci sarebbe finito il giovane classe 2007 del Lille Ayyoub Bouaddi, centrocampista franco-marocchino che nella passata stagione ha impressionato l’Europa con la straordinaria partita giocata nella fase campionato di Champions League contro il Real Madrid. Strapparlo via ai francesi non sarà semplice, ma il Milan, dopo le remunerative cessioni, ha voglia e modo di rifarsi il look.