Il Milan si muove sul mercato: piacciono Marcandalli e Kelly per la difesa, in attacco occhi su Adams

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, il Milan continua a essere molto attivo in queste settimane per monitorare diversi profili in vista della sessione invernale di calciomercato. I nomi nuovi per la difesa e per l'attacco sono Alessandro Marcandalli, centrale classe 2002 della Reggiana (ma di proprietà del Genoa), e Akor Adams, punta del 2000 del Montpellier. In difesa si segue sempre Kelly del Bournemouth.