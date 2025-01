Il Milan vuole rinforzare anche la mediana, soprattutto se arrivasse una proposta per Bennacer

Il Milan vuole correre ai ripari nel corso di questo calciomercato invernale. Oltre a Kyle Walker e Santiago Gimenez, sul quale si starebbe lavorando, l'intenzione della dirigenza rossonera è quella di andare a rinforzare anche la mediana di Sergio Conceiçao, che come Paulo Fonseca ha spremuto fino all'ultima goccia di sudore sia Youssouf Fofana che Tijjani Reijnders, nonostante il rientro, non ottimale, di Ismael Bennacer.

Ed è proprio un'eventuale uscita dell'algerino che potrebbe invogliare il Milan ad investire in quella zona di campo. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che un rinforzo in mediana sarà obbligatorio nel momento in cui arrivasse una proposta dalla Saudi Pro League per Bennacer, che già in estate era stato accostato al campionato saudita, destinazione che è sempre stata ben gradita al rgazz.