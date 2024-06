Il Monza sta trattando per l’acquisto di Daniel Maldini dal Milan. Empoli interessato a Nasti

Dopo il buon rendimento negli ultimi sei mesi in prestito, il Monza è rimasto molto soddisfatto di Daniel Maldini e ora punta a prenderlo a titolo definitivo dal Milan: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, il club brianzolo sta trattando per l’acquisto dal club di via Aldo Rossi del trequartista che ha un contratto con il Diavolo fino al 2025.

C'è un altro giovane rossonero che è nel mirino di un'altra società di Serie A: si tratta di Marco Nasti su cui c'è il forte interesse dell'Empoli. L'attaccante ha giocato l'ultima stagione in prestito al Bari in Serie B, con cui ha collezionato 38 presenze in tutte le competizioni e ha segnato sette reti.