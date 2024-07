Il Newcastle pronto a offrire 40 milioni per Thiaw. Il Milan chiede qualcosa in più

Il Milan non ha la necessità di vendere. I rossoneri hanno un bilancio sano e allo stesso tempo c'è la possibilità di compiere acquisti, che saranno mirati e non tanti come la scorsa stagione, senza dover per forza cedere qualcuno dei pezzi pregiati. Chiaramente però se dovessero arrivare offerte importanti per qualcuno dei calciatori rossoneri - e non si parla necessariamente dei tre top player Maignan, Theo e Leao - il Milan le prenderebbe quantomeno in considerazione.

In questa categoria rientra a pieno titolo Malick Thiaw che, come viene riportato da qualche giorno, è finito sulla lista del Newcastle United che va a caccia, nel corso di quest'estate, di rinforzi a livello difensivo. Attualmente non sono ancora arrivate offerte ufficiali dall'Inghilterra ma, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, i Magpies sono disposti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro. Una cifra importante, anche se la richiesta dei rossoneri è leggermente più alta.