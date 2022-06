Il Newcastle spara altissimo per Botman, Milan in pre-allarme su Bremer: sono giorni decisivi

MilanNews.it

Il dubbio amletico tra Botman e Bremer non è questione delle ultime ore. Sin dall'infortunio subito da Simon Kjaer il 1 dicembre 2021, infatti, i due calciatori sono stati accostati al Milan e si sono sfidati nella corsa alla maglia rossonera.



Botman preferito

In realtà, Sven Botman è (quasi) sempre stato davanti. Paolo Maldini e Ricky Massara lo seguono da tanti mesi, hanno già incontrato diverse volte il suo entourage, incassando la volontà dell'olandese di trasferirsi al Milan e provando a convincere con il Lille con unn'offerta da 30 milioni di euro. In ballo, però, c'è anche l'agguerritissimo Newcastle, il quale è disposto a fare follie per accaparrarsi il giocatore: secondo Sky, i Magpies avrebbero pronta un'offerta da 50-55 milioni di euro.



Giorni decisivi

Comunque, entro il 30 giugno il Lille dovrà cedere il giocatore ed è scontato che, nei prossimi giorni, o il Lille o Botman dovranno fare un passo indietro. Se l'olandese, alla fine, si piegherà alla volontà del club francese di trasferirsi in Premier League, il Milan non si farà trovare impreparato e sta seguendo di nuovo con forza Gleison Bremer. Il prezzo del cartellino concordato dal giocatore con il Torino è di 25 milioni, con Cairo che non vuole fare guerre al ragazzo ma che vuole incassare dalla sua cessione. Bremer, che ha avuto diversi contatti anche con l’Inter, ha dato gradimento alla destinazione milanista.