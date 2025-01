Il papà di Saelemaekers parla con l'agente Stipic: Alexis vuole la Roma

Alexis Saelemaekers è a Roma da 3 mesi, ma è come se fosse nella Capitale da una vita. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la sua volontà è chiara ed è quella di restare in giallorosso. Il papà, che intrattiene i rapporti con il suo agente Gordon Stipic, si è già mosso per capire i margini di una sua permanenza. Non sarà facile, ma non è nemmeno impossibile, anche perché i Friedkin possano offrire delle contropartite al Milan come Tammy Abraham e Bryan Cristante. Ranieri ci punta per il futuro e questo facilita le cose.

Intanto nelle scorse ore è stata praticamente definita la cessione di Enzo Le Fee, col francese che dopo l'arrivo in estate non è riuscito a trovare spazio e continuità nonostante i vari cambi di guida tecnica. La formula scelta per il suo passaggio al Sunderland è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League al termine della stagione. Il prezzo? Lo stesso pagato dalla Roma in estate, fra i 22 ed i 23 milioni di euro.