Il punto sulla situazione Leao: verrà trattato come tutti. Il Milan attende il 17 maggio

Stanno facendo tanto rumore - forse anche troppo - le voci che riguardano l'immediato presente e il futuro prossimo di Rafael Leao; al centro delle discussioni vi sono sia le sue prestazioni in calando sul campo rispetto alle sue clamorose qualità che, soprattutto, la questione rinnovo.

Rinnovo preparato

Se per il campo ci sarà da far parlare il pallone venerdì sera in Milan-Genoa, per il rinnovo si può provare a fornire un quadro semplificato ma esaustivo della situazione. Il contratto di Leao scadrà nel 2024, ma, così come fatto conn Theo Hernandez e Bennacer, il Milan ha già da tempo posto le basi con il giocatore e il suo entourage per il prolungamento almeno biennale e l'adeguamento sui 4-4,5 milioni di euro a stagione.



17 maggio data spartiacque

A rallentare il tutto ci si è messa la spinosa vicenda del processo in cui Leao è immischiato e che riguarda il contenzioso con lo Sporting Lisbona e il Lille per il suo trasferimento in Francia nel 2017; tale caso potrebbe prevedere una svolta (definitiva?) il 17 maggio, quando il Tribunale di Milano emetterà la sua sentenza. Il Milan e Leao, per motivi burocratici e giudiziari, attenderà almeno fino a quella data per ridiscutere con maggiore certezza del rinnovo, la cui firma resta, ad oggi, volontà piena di entrambe le parti. A prescindere da ciò, se per Leao dovesse arrivare un'offerta monstre - da 70 milioni in su almeno - non si può escludere una cessione; ma questo vale, ovviamente, per qualsiasi calciatore.