Il QS sul Milan: "Mandzukic per alzare l'asticella. Oggi nuovo affondo"

Il QS sul Milan e sul colpo di mercato: "Mandzukic per alzare l'asticella. Oggi nuovo affondo". Se cerchi uno come Mandzukic che non gioca da 10 mesi ma che ha alzato 27 trofei in carriera vestendo le maglie di Atletico Madrid, Juventus e Bayern Monaco fra le altre, vuol dire che è arrivato il momento di alzare l'asticella. La dirigenza rossonera oggi potrebbe tentare un nuovo affondo per il croato, cercato da molti club (Besiktas e CSKA su tutte) ma il Milan sembra essere la sua priorità. Il progetto milanista potrebbe convincere Mario a sbarcare subito a Milano, anche da vice-Ibra.