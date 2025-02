Il Real Madrid segue con attenzione l'evolversi di Alex Jimenez

Alex Jimenez in questa stagione si sta mettendo in mostra con la maglia del Milan. Sono infatti già 12 le presenze stagionali del classe 2005, sul quale si sarebbe posata la forte attenzione del Real Madrid, club nel quale lo spagnolo è fra le altre cose cresciuto prima di trasferirsi in rossonero nell'estate del 2023.

Dopo un primo anno più che convincente con la Primavera, lo scorso luglio il Milan aveva deciso di sborsare 5 milioni di euro per riscattare Jimenez dal Real Madrid. Certo del potenziale del ragazzo, come spesso accaduto nel corso delle ultime operazioni in uscita, il club di Florentino Perez si è riservato una futura opzione di riacquisto esercitabile sia nel 2025 (per 9 milioni di euro) che nel 2026 (per 12 milioni di euro).

Marca parla però di due destini incrociati, quelli di Alex Jimenez per l'appunto e Trent Alexander-Arnold, il sogno dei Blancos per la prossima estate. Il futuro del giovane rossonero dipenderà dunque molto da quello del terzino del Liverpool, ma non è escluso che ci siano comunque le circostanze affinché il suo ritorno in Spagna sia anticipato.