Il Romanista - Idea di scambio Zalewski-Saelemaekers

vedi letture

L'asse Milano-Roma potrebbe infuocarsi in questi ultimi giorni di calciomercato. Nel corso di quest'estate si è parlato tanto di un Tammy Abraham in orbita Milan, con la Roma che viceversa ha valutato Noah Okafor ed Alexis Saelemaekers, che questa settimana potrebbe nuovamente essere accostato ai colori giallorossi.

Stando a quanto riportato dai collehghi de Il Romanista, infatti, l'esterno belga potrebbe rientrare in uno scambio con Zalewski che sarebbe in fase di valutazione con il Milan. L'impressione, però, è che dopo averlo praticamente utilizzato tutta l'estate, ed anche all'esordio in campionato contro il Torino, a 7 giorni dalla fine del calciomercato Paulo Fonseca difficilmente deciderà di privarsene, anche perché Saelemaekers è quel jolly tutto campo che in una stagione lunga, ed intensa, come quella che si appresta a vivere il Milan, potrebbe sempre servire.