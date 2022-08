Il West Ham acquista Thilo Kehrer e si defila per Diallo

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei giorni scorsi in Francia si era parlato dell'interesse del West Ham per Tilo Kehrer e Abdou Diallo, difensori centrali in uscita dal PSG. Nel pomeriggio gli Hammers hanno annunciato ufficialmente l'acquisto del tedesco Kehrer per circa 12 milioni di euro, lasciando quindi la pista che portava a Diallo: il Milan ora ha una concorrente in meno per il difensore camerunense.