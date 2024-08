Il West Ham cerca il vice Fullkrug: piace Tammy Abraham

Dopo aver preso Alvaro Morata, il Milan non esclude la possibilità di prendere un nuovo centravanti che possa agire da vice del centravanti spagnolo, anche se nelle ultime uscite Luka Jovic - che ha preso la numero 9 - si sta dimostrando convincente e dopo l'amichevole di ieri contro il Monza ha incassato anche i complimenti di Fonseca. Ad ogni modo, sulla propria lista di papabili candidati la dirigenza rossonera aveva inserito Tammy Abraham, centravanti della Roma molto gradito all'allenatore portoghese.

La trattativa non è mai decollata: la richiesta di circa 30 milioni è stata ritenuta troppo elevata dal Milan che ha provato a valutare altre piste come il prestito o le contropartite tecniche ma senza trovare, per il momento, riscontri positivi. E intanto Abraham potrebbe essere scippato. Come scrive la Gazzetta dello Sport stamattina, infatti, sulla punta inglese è piombato il West Ham che vorrebbe trovare un altro attaccante da affiancare a Fullkrug, appena acquistato. Offerte ufficiali ancora non ce ne sono state, ma c'è il gradimento degli Hammers.