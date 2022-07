In attesa del nuovo trequartista (De Ketelaere?), il Milan scopre Yacine Adli

© foto di Milannews.it

Nella giornata di ieri è arrivata la prima sconfitta nella pre-stagione del Milan Campione d'Italia; i rossoneri sono stati sconfitti per 3-2 dagli ungheresi dello ZTE, capaci di segnare tre goal a Tătărușanu nei primi 25 minuti e di resistere ai successivi assalti della formazione di Pioli, anche a quelli di molti tra i titolarissimi entrati nell'ultima mezz'ora.

Nota positiva

Non si può, chiaramente, parlare di campanelli d’allarme o di preoccupazione, perché i carichi di lavoro imposti dal ritiro sono importanti ed è solo da qualche giorno che il tecnico rossonero può lavorare con la rosa al completo. Anzi, anche da sconfitte come queste si possono e si devono trarre indicazioni positive, derivanti, per esempio, dall’ottima prova da trequartista centrale di Yacine Adli; il francese ha mostrato subito qualità tecnica e ha messo in evidenza doti notevoli in fatto di visione di gioco e relativa realizzazione sul campo. E chissà che non possa essere proprio lui il trequartista tanto desiderato sul calciomercato...

Uno ne arriverà

Un colpo sulla tre quarti, comunque, arriverà a prescindere. E in questo momento il nome in pole position resta quello di Charles De Ketelaere, le cui percentuali di arrivo a Milano sono ri-aumentate dopo la volontaria non convocazione per la prima partita di campionato del Club Bruges e la conseguente attesa fiduciosa per l’esito della trattativa; entro martedì, infatti, la dirigenza belga darà risposta a quella rossonera per l’offerta da 30 milioni più bonus. Poi, eventualmente, Charles De Ketelaere si aggiungerà alla batteria dei trequartisti del Milan.