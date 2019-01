In attesa di Piatek, il Milan chiude un giovane dello Sporting

In attesa di definire il passaggio di Krzysztof Piatek dal Genoa al Milan, le due formazioni si affronteranno domani in campionato e sarà un match molto delicato per i rossoneri. Con la vittoria della Roma, e la Lazio avanti un punto in classifica, il Milan non ha altre possibilità che vincere per tenere il passo delle romane. Così Gattuso metterà in campo tutta la qualità possibile per provare a sopperire alle gravi assenze di infortunati e squalificati. Suso tornerà dal primo minuto e giocherà per la prima volta con Lucas Paquetà, fin qui sempre titolare da quando è sbarcato in Italia. Molti dubbi sull’impiego di Gonzalo Higuain, che anche ieri si è allenato regolarmente con i compagni di squadra. Il Pipita ha un accordo con il Chelsea e solo dopo il passaggio di Piatek in rossonero, potrà volare verso Londra e legarsi al Chelsea per i prossimi 18 mesi. Su Higuain è intervenuto anche il compagno di squadra Fabio Borini per descrivere come il giocatore stia vivendo questi giorni complicati: “La viviamo come sempre nello spogliatoio. Non si sa cosa sia vero o no, si tende a non parlarne per non invadere la privacy. Sta dimostrando di essere professionista, si presenta sempre in allenamento e fa quello che faceva prima, come in finale che ha recuperato dalla febbre e ce l'ha messa tutta per essere della partita. Non ha gettato la spugna”.

Il dubbio è capire se Gattuso usufruirà dell’argentino o lo lascerà in panchina per evitare infortuni rischiosi. Un dubbio che potrebbe sciogliere questo pomeriggio quando l’allenatore affronterà la conferenza stampa a Milanello e diramerà la lista dei convocati. Intanto il Milan ha chiuso il giovane Tiago Djalò, proveniente dallo Sporting Lisbona. Il difensore centrale classe 2000, con il contratto in scadenza a giugno, nelle prossime ore sarà a Milano per le visite mediche e per firmare il contratto in sede. Poi si aggregherà inizialmente alla squadra Primavera di mister Giunti.