Incastro Lucca, il Napoli è in vantaggio ma avanzano Atalanta e Milan

vedi letture

Tra i nomi più chiacchierati dell'estate c'è senza dubbio quello di Lorenzo Lucca che, dopo un altro anno positivo all'Udinese e sfruttando un potenziale valzer di attaccanti che potrebbe cominciare con l'ufficialità della cessione di Retegui all'Al Qadsiah, è pronto per il grande salto in una big. In questo senso il classe 2000 aveva già trovato un accordo con il Napoli per un contratto quinquennale. Ciò che manca in questo senso è la stretta di mano tra il club Campione di Italia e quello friulano.

L'Udinese adesso spera che si possa scatenare una piccola asta: come riporta infatti il Corriere dello Sport, in base agli ultimi sviluppi sul mercato, sia Atalanta che Milan hanno messo nel mirino il centravanti italiano. La Dea è la squadra che sembra più agguerrita perché avrà necessità e allo stesso tempo potenza economica per investire, dopo la cessione di Retegui. Per i rossoneri invece bisogna attendere qualche incastro in più e per questo partono più indietro. L'Udinese chiede 40 milioni con il Napoli che si era spinto a 35.